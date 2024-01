Transylvania Open 2024 (3-11 februarie) va fi transmis în direct de

Pro Arena și VOYO.

Ajuns la a patra ediție, turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca va stabili noi recorduri în ce privește numărul de jucătoare din top 100 WTA care vor sosi în inima Transilvaniei.

21 de jucătoare din prima sută a elitei mondiale și-au anunțat deplasarea în România, la începutul lunii februarie, iar cea mai faimoasă jucătoare este fostul număr unu mondial, Karolina Pliskova.

Cehoaica a mai jucat în Arena BT din Cluj-Napoca în cadrul sfertului de finală Fed Cup disputat între România și Cehia, în februarie 2016.

Atunci, Pliskova a adus Cehiei toate cele trei victorii de care a avut nevoie pentru calificarea în semifinale: le-a învins pe Simona Halep și pe Monica Niculescu, în proba de simplu, dar și pe Andreea Mitu și Raluca Olaru, alături de Barbora Strycova, în meciul decisiv, derulat în proba de dublu.

A former world No 1 and two-time Grand Slam finalist. A Grand Slam finalist. Multiple GS semifinalists. Two Transylvania Open champions. Top Romanian players. #TO2024 list ???? quality!

Organizatorii clujeni nu au lăsat-o pe „localnica” Ana Bogdan să rămână singura jucătoare din țara noastră pe tabloul principal, așa cum a reieșit din lista preliminară a participantelor anunțate.

Directorul turneului, Patrick Ciorcilă i-a oferit wildcard finalistei Gabriela Ruse - retrase prematur din vara australiană de tenis, în urma unei rupturi musculare la nivel abdominal -, dar și consacratei Jaqueline Cristian, o prezență constantă în edițiile 2021-2023 ale Openului Transilvaniei.

Dincolo de tripleta Bogdan - Ruse - Cristian, fanii tenisului românesc le vor putea urmări în competiția propriu-zis pe promițătoarele Mara Gae - campioană US Open la junioare, în proba de dublu feminin -, dar și pe Anca Todoni, care la 19 ani este clasată în top 250 WTA.

She had an awesome tournament last year, with good tennis and lots of emotions, making it all the way to the final.

Now she’s back for another run in Cluj! @Gabriela_Ruse receives a Transylvania Open main draw wild card.

Come see her play next month!#TO2024 ????????‍♀️???? pic.twitter.com/hqn2DHEvuK