Mihaela Buzărnescu a pierdut dramatic calificarea în finala turneului WTA de la Cluj! Câți bani va încasa după eliminare

Turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca, Winners Open a ajuns în faza finalelor de simplu și de dublu fără a avea vreo reprezentantă din România. Ultima jucătoare rămasă în concurs, Mihaela Buzărnescu (170 WTA) a pierdut semifinala de simplu în fața egipencei Mayar Sherif (119 WTA), scor 7-6, 6-4.

Partida s-a încheiat după două ore fără două minute de joc echilibrat și un prim set în care ”Miki” Buzărnescu a ratat o minge de set în manșa întâi, la scorul de 6-5.



Setul doi a început catastrofal pentru Buzărnescu, care s-a văzut condusă cu 4-0 și, în ciuda revenirii la 4-4, a supraviețuit doar până a egalat, cedând ultimele două game-uri ale partidei. Pentru calificarea în semifinale, Buzărnescu va primi un cec în valoare de €8,145 și va urca 19 poziții în ierarhia WTA, până pe locul 151 mondial.

În finala turneului organizat în Parcul Rozelor din Cluj-Napoca, Mayar Sherif se va duela cu Andrea Petkovic (91 WTA) ori Aleksandra Krunic (268 WTA).

