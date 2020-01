MESAJE cu PUTERNIC IMPACT EMOTIONAL: cum au reactionat Sharapova, Nadal si Djokovic dupa tragedia suferita de Kobe Bryant si fiica sa

Mesajele transmise de Sharapova, Nadal si Djokovic le-au

Lumea tenisului a reactionat cu caldura catre familia indoliata la scurt timp dupa primirea vestii decesului fostului mare baschetbalist american, Kobe Bryant.

Maria Sharapova a fost una dintre primele jucatoare care a scris despre cele intamplate, spunand: "Kobe si Gigi, asta e incredibil de dificil de acceptat. Nu voi uita niciodata generozitatea voastra si timpul pe care l-ati pus deoparte pentru mine in cele mai dificile momente. Va sunt mereu recunoscatoare. Sufletul meu e alaturi de voi si de familia voastra".

Kobe and Gigi???? This is incredibly difficult to process. I will never forget your generosity, and the time you set aside in some of my most difficult moments. I am forever grateful. My heart is with you and your beautiful family. pic.twitter.com/rnGI8o1p5L — Maria Sharapova (@MariaSharapova) January 26, 2020

Rafael Nadal si-a exprimat la randul sau starea de soc, declarand in interviul oferit lui John McEnroe dupa meci urmatoarele: "M-am trezit dimineata cu aceasta veste groaznica. Sunt in stare de soc, a fost unul dintre cei mai mari sportivi din toate timpurile si pentru asta merita toate aplauzele noastre. Am avut onoarea sa-l cunosc si dintotdeauna mi s-a parut un sportiv extraordinar care a muncit din greu. Este una dintre zilele pe care vrei sa le uiti cat mai repede. In acelasi timp, amintirea lui Kobe Bryant va ramane in inimile noastre pentru totdeauna", a spus liderul ATP.

RIP Kobe Bryant and all those who lost their lives today ???? Your loss puts everything in perspective. Thank you for inspiring so many of us to follow our dreams — Simona Halep (@Simona_Halep) January 27, 2020

Nici Djokovic, favoritul lui Kobe Bryant in circuitul masculin nu a intarziat sa isi transmita condoleantele: "Inima mea jeleste dupa primirea vestilor de azi. Kobe mi-a fost un mentor grozav si prieten. Tu si fiica ta veti trai mereu in inimile noastre. Nu exista cuvinte pentru a-mi exprima cea mai puternica empatie catre familia Bryant si catre familiile care sufera in urma acestei tragedii. Odihneste-te in pace, prietene", a scris Djokovic.