Daniil Medvedev (28 de ani, 4 ATP) și-a pierdut cumpătul pe terenul de tenis, iar asta nu mai e o noutate.

Tenismenul din Federația Rusă a fost însă aproape să smulgă din loc o umbrelă fixată deasupra băncii sale de odihnă, după ce s-a lăsat pradă nervilor acumulați în conflictul purat cu arbitrul de scaun Mohamed Lahyani, în timpul meciului jucat cu Gael Monfils (37 de ani, 40 ATP), pe zgura de la Monte Carlo.

This sorta' behaviour from Daniil Medvedev is childish and immature and ridiculous and I absolutely fucking love it. ???? pic.twitter.com/ORfQs1C88x