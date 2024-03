O nouă finală pentru elevul lui Darren Cahill! Jannik Sinner l-a distrus pe Daniil Medvedev în doar 69 de minute

Italianul a trecut în semifinale, fără drept de apel, de Daniil Medvedev, favoritul numărul trei, impunându-se cu 6-1, 6-2, după doar 69 de minute de joc.

Jannik Sinner și Daniil Medvedev s-au întâlnit și în finala turneului de Grand Slam de la Australian Open, unde italianul a câștigat primul trofeu major din carieră.

"M-am simțit foarte bine astăzi. De obicei, cu cât avansez într-un turneu, cu atât devin mai confortabil cu situația. Sunt mulțumit de evoluția mea", a spus Sinner.

Sinner d. Medvedev 6-1 6-2

Jannik reaches back to back finals in Miami

He’s now won 5 consecutive matches against Daniil

✅4th Masters final

✅3rd Miami final

✅21-1 in 2024

✅3rd final out of 4 events played in 2024

The current Superman of tennis.

Nothing more to say.

