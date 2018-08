Maria Sharapova, noi probleme! A decis sa se RETRAGA de la Cincinnati iar US Open e in pericol

Urmeaza turneul de la Cincinnati inainte de US Open.

Maria Sharapova a decis sa nu participe la turneul din categoria Premier 5, “Western & Southern Open” – Cincinnati, cu premii in valoare de $2,874,299, competitie care se desfasoara in perioada 13-19 august si la care Simona Halep porneste ca principala favorita.

Motivul pentru care rusoaica s-a retras este necunoscut, insa Sharapova se pare ca inca intampina probleme din cauza umarului drept. In varsta de 31 de ani, Sharapova a ajuns pana in turul al treilea la Montreal, acolo unde a fost invinsa clar de catre frantuzoaica Garcia, 6 WTA, scor 6-3, 6-2. Anterior, la Rogers Cup, Sharapova le eliminase din conrcurs pe Karatantcheva si Kasatkina.

Rusoaica a incercat sa se prezinte la mai putine evenimente in circuit pentru a reduce numarul problemelor fizice. Sharapova s-a retras de la San Jose, s-a prezentat la Montreal unde a jucat numai 3 partide si va merge la US Open fara prea multe meciuri “in picioare”. Alte patru jucatoare s-au retras pana acum de la Cincinnati, este vorba despre Mihaela Buzarnescu, Dominika Cibulkova, Venus Williams si Shuai Zhang.

Sharapova s-a impus la Cincinnati in 2011 dupa o finala disputata cu Jelena Jankovic si a pierdut in ultimul act al concursului in 2010, cedand in fata lui Kim Clijsters.