Jaqueline Cristian (24 de ani, 150 WTA) se va folosi de opțiunea clasamentului protejat pentru a participa în ediția 2023 a Openului Australian.

Sportiva din România se află actualmente în afara primelor o sută de jucătoare ale lumii, dar accidentarea gravă suferită la Doha în februarie 2022 - care i-a anulat șansa de a juca mai mult de jumătate de an - îi conferă în continuare privilegiul clasamentului protejat, prin care Jaqueline Cristian își poate reactiva poziția 65 WTA în vederea întocmirii tabloului principal al primului Grand Slam al anului viitor.

Noul antrenor ales de Jaqueline Cristian este spaniolul Carlos Boluda, care a lucrat anul trecut cu Nuria Parrizas Diaz, număr 72 WTA, informează jurnalistul Daniel Radu.

Carlos Boluda-Purkiss este fost număr 254 în clasamentul ATP. Fostul tenismen din Alicante a câștigat din tenis suma totală de $129,761.

