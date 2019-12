MAFIA PARIURILOR LOVESTE TENISUL | Povestea din spatele celei mai dure infrangeri din tenis, 6-0, 6-0 in 22 de minute! 

Din articol A pierdut toate cele 48 de puncte ale meciului! Peste 2000 de euro castigati in urma unor pariuri suspicioase

Oricine se poate inscrie la un turneu ITF, conform celei mai noi povesti care a iscat valva in lumea pariurilor.

In turneul M15 de la Doha s-a inregistrat cea mai drastica infrangere vazuta in istoria tenisului. Bahmet Artem din Ucraina a fost invins de tenismenul din Thailanda, Krittin Koaykul scor 6-0, 6-0, dupa numai 22 de minute de joc.

Bahmet Artem nu a castigat nici macar un punct pe intreaga durata a meciului. Adversarul sau, Koaykul ocupa locul 1367 in clasamentul ATP.

In varsta de 22 de ani, Artem a bifat astfel prima sa prezenta intr-un turneu ITF, dar s-a facut de ras, practicand un tenis care ar fi acceptabil doar la copiii care iau pentru prima oara o racheta in mana. Tehnica loviturilor a lasat de dorit, multe mingi fiind fie lovite in pamant, fie cu prea multa bolta, iar jocul de picioare a fost departe de parametrii standard ai unei partide oficiale de tenis.

Conform unor informatii furnizate pe Twitter, Artem Bahmet ar fi un manager al unei case de pariuri, iar un apropiat de-al sau ar fi pariat impotriva lui, castigand peste 2000 de euro. "Pe scurt, am spart sistemul," a spus un parior, cunoscut al lui Artem, care a anuntat ca Bahmet va participa si saptamana viitoare la un turneu de tenis.

"Pariurile plasate pe acest meci ne-au servit sa ne platim o excursie pentru doua persoane la Doha. Vom sta intr-un hotel minunat, iar deplasarea noastra va face parte dintr-un potential beneficiu al excursiei. Mont si Artem vor juca intr-un alt turneu si ne vor da indicii cu privire la cum vor juca. Vom paria impotriva lor si vom castiga din nou," a scris prietenul managerului pe un forum.

Artem Bahmet nu ar fi jucat pana azi niciodata tenis, iar din imaginile surprinse spre finalul meciului este vizibil ca acesta are dificultati in a intelege regulile tenisului. La finalul primului serviciu gresit, Bahmet nu a luat mingea in mana, ci a impins-o in afara terenului de joc. Conform regulamentului, doua mingi de tenis nu ar trebui sa se afle pe suprafata de joc in timpul unui punct.