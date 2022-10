Irina Bara și Jaqueline Cristian, eliminate la Cluj. Înfrângeri în lanț pentru românce, în primul tur al Openului Transilvaniei

Irina Bara (150 WTA) și Jaqueline Cristian (83 WTA) s-au alăturat Anei Bogdan pe lista jucătoarelor din România eliminate în primul tur la Transylvania Open.

Dacă în ediția 2021 a turneului clujean Simona Halep juca finala, după un sfert de finală în care trecuse de compatrioata Jaqueline Cristian, acest an a adus mult mai puțin succes tenisului românesc, trei din cele patru reprezentante sfârșind eliminate la prima apariție pe teren.

Dintre cele patru românce pe tablou, doar Gabriela Ruse mai poate obține calificarea în turul secund

You can see Jaqueline improving and getting more comfortable in every match in her comeback. She sadly wasn't able to get the win today, but she is getting better with every match. Xiyu Wang defeated Jaqueline Cristian 6-3, 6-3.#TO2022 pic.twitter.com/kXbYEvPRjw — Romanian Tennis (@WTARomania) October 11, 2022

Can't be the Transylvania Open without it ???? Umpire Kader Nouni trying to keep a straight face during the coin toss ????#TO2022 pic.twitter.com/mw5QRa5AJp — wta (@WTA) October 11, 2022

Bara (27 de ani, 150 WTA) a câștigat doar șase game-uri în confruntarea cu Parrizas Diaz (75 WTA), finalizată 7-5, 6-1, iar eșecul suferit în primul tur al probei de dublu, alături de Ekaterina Gorgodze - în postura de campioane en-titre - dublează brusc o ediție de uitat pentru sportiva din Bihor.

Jaqueline Cristian a avut motive de speranță în meciul cu Xiyu Wang (59 WTA), dar plusul de forță al chinezoaicei, forma vizibil mai convingătoare și jocul autoritar din spatele liniei de fund al asiaticei au sufocat-o constant, pe durata meciului, încheiat cu un dublu 6-3, 6-3.

Wang a reușit trei break-uri cu relativă ușurință, în timp ce Jaqueline Cristian nu a ajuns la nicio minge de break pe serva oponentei.

Gabriela Ruse va încerca să salveze imaginea țării, în meciul cu Harmony Tan, care va încheia ziua a doua de concurs la Transylvania Open.

Sadly another bad start for the Romanians today as Irina isn't able to get the win. She started to mount a comeback and put up a good fight in the 2nd set, but Parrizas Diaz was too good today and couldn't be stopped. Nuria Parrizas Diaz defeated Irina Bara 6-1, 7-5.#TO2022 pic.twitter.com/hhrZTzOlDp — Romanian Tennis (@WTARomania) October 11, 2022