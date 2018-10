Ion Tiriac il ironizeaza pe Gerard Pique! "Vreau penalty-ul sa se bata cu capul" Starul Barcelonei, pus la zid de roman

Ion Tiriac este furios pe Gerard Pique, starul Barcelonei.

Ion Tiriac este in continuare furios pentru implicarea starului de la FC Barcelona, Gerard Pique, in lumea sportului alb.

Ibericul are planuri revolutionare in ceea ce priveste noul format la Cupei Davis, iar cel mai bogat roman il ironizeaza in repetate randuri pe fotbalistul in varsta de 31 de ani.

"I-am spus extraordinar ce faci la tenis, stii mult tenis, si acum eu stiu mult fotbal. Am vorbit cu FIFA, vreau penalty-ul sa se bata cu capul si nu a inteles cum cu capul. Nici eu nu inteleg cum face el tenisul", a declarat Tiriac, potrivit Telekom Sport.

Modificarile pe care societatea detinuta de Pique le-a adus in tenis au atras mai multe opinii contradictorii, acuzandu-l pe spaniol ca a distrus competitia cu o istorie atat de bogata ca Davis Cup. Noul format implica desfasurarea evenimentului sub forma unui turneu pe durata unei saptamani intr-o locatie neutra, in luna noiembrie a fiecarui an.

Nu doar Tiriac e nemultumit de noul format al Cupei Davis, ci si mai multe staruri din tenis, printre care Roger Federer si Alexander Zverev, care au anuntat ca vor boicota competitia.