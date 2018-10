O romanca a devenit mai bogata decat Becali si Tiriac la un loc! Afacerea de 3 MILIARDE in care e implicata si Kim Kardashian!

Fiica unei croitorese din Constanta traieste visul american!

Anastasia Soare si-a deschis un salon de infrumusetare in 1997 in Beverly Hills, iar intre timp a devenit conducatoarea unui adevarat imperiu estimat la miliarde de dolari.

Cosmeticele Anastasia Beverly Hills sunt intre favoritele unor vedete precum Kim Kardashian, Michelle Obama, Jennifer Lopez, Oprah Winfrey si Reese Witherspoon. Promovate prin social media, produsele Anastasiei au devenit rapid in topul preferintelor internationale, iar acum se vand in 3000 de magazine, iar veniturile ating peste 300 de milioane de dolari anual.

Recent, Anastasia Soare a vandut un pachet minoritar de actiuni cu 3 miliarde de dolari si a dat o petrecere la care Kim Kardashian a venit imbracata intr-un costum construit din bancnote.

"Ce faci cand prietena ta buna isi vinde o parte din afacere cu multi bani? Te imbraci in bancnote" a spus Kim Kardashian.

Anastasia are cateva saloane de infurmusetare si in Bucuresti, dar si unul in Constanta. Ea a fugit din tara in 1989 cu ajutorul unui marinar, care s-a angajat ca taximetrist in SUA. Ea si-a deschis un salon de cosmetica si asa a inceput totul, scrie revista Capital.