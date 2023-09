Organizatorii turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca au anunțat înscrierea a trei jucătoare faimoase din circuitul WTA. Caroline Garcia, Donna Vekic și Karolina Pliskova vor participa în ediția din acest an a întrecerii din Transilvania.

Număr 11 WTA, Caroline Garcia îi va face concurență Soranei Cîrstea, în fața căreia a pierdut pe hard de două ori, în acest an.

3 big names headed to Transylvania! Caroline Garcia, Donna Vekic and Karolina Pliskova have all been confirmed to play the @TransylvaniaOpn! pic.twitter.com/xaAHcIwwje