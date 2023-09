Dezvăluirea umilitoare făcută de Wawrinka despre Cupa Davis și Federația Internațională de Tenis

Stan Wawrinka (38 de ani) a ajuns într-un punct în care nu se sfiește să deranjeze lumea tenisului.

Triplu campion de Grand Slam și fost număr trei ATP, tenismenul elvețian a dezvăluit că Federația Internațională de Tenis ar plăti persoane pentru a veni și a susține fiecare echipă națională participantă la Cupa Davis.

Trivia Davis Cup question :

Did you know that @ITFTennis are paying people to support and make some noise for every country at every match ????????????????????