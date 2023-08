Jaqueline Cristian (25 de ani, 122 WTA) a pătruns în careul de ași al întrecerii de calibru WTA 250 de la Praga. Românca a debutat perfect în această competiție, eliminând-o în runda inaugurală tocmai pe câștigătoarea de anul trecut, Marie Bouzkova (39 WTA).

Sportiva din România a trecut de ucraineanca Kateryna Baindl (29 de ani, 98 WTA), scor 6-4, 1-6, 6-2, la capătul unei partide întinse pe durata a două ore și cinci minute de joc.

În penultimul act, Jaqueline Cristian va primi replica învingătoarei din meciul Tereza Martincova (109 WTA) - Nao Hibino (136 WTA).

€10,217 va primi Jaqueline Cristian pentru accederea în semifinalele competiției, în timp ce în clasamentul WTA LIVE urcă 20 de poziții, până pe locul 102.

It is so nice to see Jaqueline's hard work after that terrible injury finally paying off. She is able to play well and also figure out how to change things mid-match to get the win. She keeps playing well and is back into a WTA SF, her 1st of this year and 3rd of her career.… pic.twitter.com/BSUQe46w5r