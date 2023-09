În urmă cu câteva zile, românca a primit verdictul ITIA, după ce a fost suspendată provizoriu din tenis încă de pe data de 7 octombrie 2022. Simona Halep poate contesta decizia la TAS.

Reacția lui Horia Tecău, după ce a aflat că Simona Halep a fost suspendată din tenis

Horia Tecău, fost mare tenismen român, a vorbit despre suspendarea primită de Halep. Tecău a subliniat că e un moment dificil pentru româncă și că i se pare prea mare pedeapsa primită de Simona.

De asemenea, constănțeanul a mai specificat că are încredere că Halep va trece peste acest moment și că și-ar dori ca responsabilii pentru tot ce s-a întâmplat să iasă în față.

„Un moment foarte dificil pentru Simona. Suspendarea de 4 ani este dură. Cumva simțeam că urma să vină o suspendare, după cât se analiza toată situația. În sinea mea, speram să fie suspendarea cât mai mică. Deja cu un an stat, speram ca suspendarea să mai fie de jumătate de an. Așa mi s-ar fi părut o victorie. 4 ani mi se pare enorm.

Îmi doresc ca Simona să se simtă bine în interior și împăcată de corectitudinea ei, de imaginea ei, de susținerea pe care o are în jur. Toată lumea e șocată de această situație. O știm de când eram copii, am văzut-o cât de determinată și serioasă a fost tot timpul. Credem în ea în continuare.

Simona se va apăra până la capăt să-și demonstreze nevinovăția și să-și încheiere cariera cu o imagine și cu un sentiment bun. Am încredere că va trece peste acest eveniment. Mai avem speranțe că prin acest apel la TAS (n.r. Tribunalul de Arbitraj Sportiv), această suspendare să se reducă cât mai mult. Mi-ar plăcea ca, indiferent ce s-a întâmplat pe lângă ea, cineva să-și asume responsabilitatea pentru această situație.

Nu vreau să fac scenarii acum. Nu am nicio claritate totală asupra situației. Toți am luat suplimente, alți jucători iau în continuare. Cumva dacă acest caz s-a întâmplat, se poate întâmpla oricui. Am avut o discuție cu Simona înainte de aflarea suspendării. Se simțea nasol, voia să fie puternică și să treacă peste situație”, a spus Horia Tecău, potrivit DigiSport.

29 august 2022 este data ultimului meci jucat de Simona Halep: vs. Daria Singur, la US Open, în primul tur (2-6, 6-0, 4-6). Luni, 11 septembrie, Simona Halep a ieșit oficial din clasamentul WTA, după o perioadă de mai bine de un an în care nu a jucat

Din octombrie 2022, Halep este suspendată din toate competițiile, după un test pozitiv la Roxadustat, făcut la ultima ediție a US Open. Pentru ca situația să fie și mai rea, au fost raportate nereguli și în pașaportul biologic al sportivei.

Comunicatul emis de ITIA

"Tribunalul a confirmat că jucătoarea a încălcat două reguli din Programul Anti-Doping (TADP), articolul 2:

- Prezența și utilizarea Roxadustat, așa cum s-a evidențiat în proba de urină a lui Halepp, colectată la data de 29 august 2022, la US Open

- Utilizarea unei substanțe sau a unei metode interzise în anul 2022 după recoltarea și analizarea a 51 de probe de sânge furnizate de jucătoare în cadrul programului ABP.

(...)

Fostul număr 1 mondial este suspendat pentru perioada 7 octombrie 2022 - 6 octombrie 2026. Cazul poate fi supus apelului".