Ardelenii vor juca preliminar din Europa League împotriva celor de la Paksi FC (Ungaria), echipa care a terminat pe locul trei în sezonul precedent din campionatul maghiar, dar care a câștigat Cupa, astfel că și-a asigurat prezența în a doua competiție organizată de UEFA.



Neluțu Varga, acționarul majoritar de la CFR Cluj, a oferit o primă reacție după ce echipa sa și-a aflat prima adversară din sezonul european.



Neluțu Varga, prima reacție după ce CFR Cluj și-a aflat adversara



Omul de afaceri crede că Paksi FC este un ”adversar OK” pentru echipa sa și spune că CFR Cluj ar trebui să treacă în faza următoare a competiției.



”Am văzut că am căzut cu Paksi. Este un adversar ok pentru noi, avem șanse importante să ne calificăm. Era mai greu, probabil, dacă am fi căzut cu Aktobe.



În primul rând că e distanța mai lungă până acolo și este un adversar pe care-l cunoști mai puțin. Așa cu Paksi sper să trecem mai departe și să fie primul pas pentru a ajunge în grupele Europa League”, a spus Varga, potrivit Fanatik.ro.



Magyar Nemzet: ”Un amănunt interesant”



Jurnaliștii de la Magyarnemzet.hu au scos în evidență ”un amănunt interesant”. Și-au amintit de duelul dintre Paksi FC și Corvinul Hunedoara, din sezonul precedent. Contrar așteptărilor, divizionara secundă din România a reușit surpriza și a trecut de vicecampioana de atunci a maghiarilor cu 4-2 la general (4-0 și 0-2).



”Un amănunt interesant: Paks a înfruntat o adversar din liga românească în prima rundă preliminară și în sezonul trecut. Corvinul a eliminat-o pe Paksi”, a scris sursa citată anterior.