Boris Becker, fondatorul Nike - Phil Knight -, Rafael Nadal, Toni Nadal, Billie Jean King, Bjorn Borg și Jimmy Connors apar în documentarul „Nasty” care va ilustra o parte din viața incredibilă a primului număr unu mondial, Ilie Năstase.

„Eu mă consider o vedetă în străinătate. În România nu mă consider o vedetă. Aici mă consider sărac. Când văd despre ce bani se vorbește, ce sume și milioane... te sperii,” a declarat Ilie Năstase, într-un dialog cu Mihai Morar.

„Un om bogat este cel care nu se uită la restaurant la prețuri, poate să își ia ce mașină vrea. Dar mai importantă e sănătatea.

Restul lucrurilor sunt niște jucării pe care le obținem cu eforturi și le lăsăm altora să se joace cu ele, atunci când plecăm,” a punctat Ilie Năstase, în același interviu, în care a menționat că nu a fost niciodată preocupat să acumuleze avere.

„Când dau, nu vreau să mă vadă nimeni. Vreau să fiu discret. Și soția mea e la fel,” a completat Ilie Năstase, vorbind despre relația sa cu banii.

Documentarul „Nasty” va crea o premieră incredibilă: Ilie Năstase va lansa discul de vinil numit Globe Trotter Lover.

În 1987, în urmă cu aproape patru decenii, primul număr unu ATP din istorie primea invitația de a înregistra două melodii.

Rezultatul eforturilor artistice depuse de fostul tenismen, Ilie Năstase va putea fi ascultat în complexitatea sa prin discurile de vinil care vor fi puse la vânzare în magazinul Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF).

În cele trei minute ale videoclipului melodiei Globe Trotter Lover, care abordează dragostea și seducția, Ilie Năstase demonstrează reale veleități de muzician.

Pe fundalul audio este invidiată abilitatea lui Ilie Năstase de a fermeca femeile, dar și observată de către Billie Jean King capacitatea românului de a „cutremura pământul” în jurul său.

Discul de vinil include și balada Pour être un homme, în care Ilie Năstase cântă despre dorul de România și de părinții lui.

Piesele vor face parte inclusiv din coloana sonoră a documentarului „Nasty”, programat să apară în 16 aprilie.

Ilie Năstase și echipa de promovare vor face un tur în următoarele orașe, cu ocazia lansării acestuia: Timișoara, Constanța, Brașov, Craiova, Cluj-Napoca, Iași, Suceava, Botoșani, Piatra Neamț, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Galați sau Brăila.