"Din păcate, trebuie să vă spun că nu voi juca Monte Carlo. Pur şi simplu corpul meu nu îmi permite să o fac", a scris spaniolul de 37 de ani pe reţelele de socializare.

Fostul lider mondial nu a mai jucat un meci oficial de la turneul ATP 250 de la Brisbane de la începutul lunii ianuarie, unde a revenit în circuit după un an de absenţă.

Luna trecută, Rafael Nadal anunţa că va încerca să joace la debutul sezonului de zgură, dar a evitat să facă predicţii privind revenirea. Ibericul a evoluat într-un meci demonstrativ cu Carlos Alcaraz, la Las Vegas, la începutul lui martie, în care actualul număr 3 ATP s-a impus cu 3-6, 6-4, 14-12.

¡Hola a todos! Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando.

Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja. pic.twitter.com/oibcC4pBXo