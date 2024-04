Ilie Năstase a dat verdictul despre Simona Halep: "Ai fost odată numărul 1, la revedere!"

Ilie Năstase, fostul mare tenismen, subliniază diferențele dintre zgura din Europa și cea din Statele Unite și importanța antrenamentelor pe această suprafață înainte de Roland Garros.

”Zgura din Florida, din America în general, nu are nimic de a face cu zgura din Europa. E mult mai rapidă, e altceva. E mai fină, iar când e bătătorită devine aproape un ciment.

Ea se antrenează bine și ar trebui să joace toate turneele de zgură din Europa. Pentru că ea o să joace pe zgură Grand Slam-ul de la Roland Garros. Aici trebuie să se antreneze ea", a declarat fostul mare tenismen, conform iAMSPORT.

Despre poziția ei în clasament, locul 1144, Năstase consideră că este irelevantă și că este esențial ca Halep să joace cât mai multe turnee pentru a reveni la forma optimă.

"Nici nu mai contează pe ce loc este. Ești pe locul 1.100 sau pe cât e ea. Nu mai contează. Ai fost odată numărul 1, la revedere! Acum că ești 1.100, asta e. Ai avut acele probleme.

Oamenii se mai accidentează, stau și câte un an și revin după aceea. Nu-i nicio problemă. Trebuie să joace cât mai mult. Dar nu știu de ce nu a jucat (n.r. – la Billie Jean King Cup)”, a adăugat Ilie Năstase.

Halep va participa la turneul din Portugalia alături de noul său antrenor, Carlos Martinez, și este determinată să obțină succesul și să își îmbunătățească clasamentul WTA.

”Simona Halep revine pe zgură, după 690 de zile, în turneul WTA 125 din Oeiras. Ajunsă pe locul 1144 în clasamentul general, românca se pregăteşte în aceste zile la Bucureşti alături de antrenorul spaniol Carlos Martinez.

Pentru a afla când a jucat Halep ultima dată pe această suprafaţă trebuie să te întorci în timp până în turul secund de la Roland Garros 2022. A pierdut atunci în faţa chinezoaicei Qinwen Zheng”.

@Simona_Halep is hard at work preparing for Madrid and the clay season, as well as getting to know new coach Carlos Martinez.

Good luck Simo! ???????????????????? pic.twitter.com/bKu4FjkBL2