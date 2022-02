Ghinion teribil pentru Irina Begu: a ratat 8 din 10 mingi de break și a pierdut cu Yastremska de la 1-0 la seturi, în primul tur la Dubai

Semifinalistă în turneul WTA 500 de la St. Petersburg, Irina Begu a ajuns în formă, dar obosită la Dubai, unde a cedat în primul tur, în favoarea ucrainencei Dayana Yastremska.

Sportiva din România (31 de ani, 54 WTA) a câștigat primul set, 6-4, dar a cedat scor 2-6, 3-6, în seturile finale ale partidei, Dayana Yastremska (21 de ani, 146 WTA) arătându-și prospețimea suplimentară cu precădere în setul decisiv.

A fost o partidă mai echilibrată decât o arată scorul ultimelor două seturi, Irina Begu câștigând 73% din punctele jucate cu prima servă, față de 66%, în cazul Dayanei Yastremska.

Begu și-a procurat 10 mingi de break pe serva Yastremskăi, dar a fructificat doar două, derularea partidei putând fi catalogată ghinionistă pentru jucătoarea din țara noastră.

After a nice quick start for Begu, Yastremska upped her game and took the lead. Begu kept fighting to keep it close but wasn't able to. Dayana Yastremska defeated Irina Begu 4-6, 6-2, 6-3.#DDFTennis pic.twitter.com/IQXfBVbAJV