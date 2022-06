Gestul incredibil făcut de Ashleigh Barty pentru Simona Halep: românca ar putea scrie istorie în tenis datorită australiencei

După ce Darren Cahill, Kim Clijsters și Andy Roddick au anunțat public că o susțin pe Simona Halep pentru primirea privilegiului de a juca meciul de deschidere al turneului feminin de la Wimbledon, în ediția 2022 - în contextul absenței campioanei en-titre, Ashleigh Barty -, sportiva din România a primit o veste incredibilă din partea antrenorului australiencei.

Craig Tyzzer, tehnician al lui Ashleigh Barty i-a lăsat un mesaj lui Darren Cahill, prin care l-a asigurat că Ashleigh Barty le-a cerut deja organizatorilor de la Wimbledon să-i acorde Simonei Halep onoarea de a deschide turneul, în baza statutului de campioană în ediția 2019, penultima derulată la Wimbledon.

that would be awesome. Quite typical of that someone ❤️????????