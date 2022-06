„Gata cu ipocrizia, felicitări!” Reacția uluitoare a antrenorului Patrick Mouratoglou la adresa oficialilor ATP

Antrenorul Simonei Halep, Patrick Mouratoglou (52 de ani) este totalmente de acord cu introducerea coaching-ului în circuitul ATP. Oficalii instituției care reprezintă elita tenisului masculin au decis implementarea și legalizarea indicațiilor oferite de antrenori în timpul meciurilor, cu anumite condiții, începând cu data de 11 iulie.

Perioada de probă se va extinde până la finalul anului și va cuprinde ediția 2022 a Openului American, dar și a Turneului Campionilor.

Congratulations to the ATP for “legalizing” a practice that has been going on at almost every match for decades. No more hypocrisy. https://t.co/OVwgtwLLrW