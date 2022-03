Are 17 și e peste Simona Halep în clasamentul WTA: românca ar putea să-i strice majoratul americancei Cori Gauff

În turul 3 al competiției WTA 1000 de la Indian Wells, Simona Halep va primi replica celei mai promițătoare puștoaice a circuitului WTA, Cori Gauff. Sportiva din Statele Unite ale Americii ocupă locul 17 WTA la vârsta de 17 ani, dar are poziția 16 drept cea mai înaltă clasare în ierarhia mondială.

Născută în 13 martie 2004, „Coco” Gauff face parte din lotul de Billie Jean King Cup al Americii și are 7 finale jucate în carieră, 2 în proba de simplu. Cori Gauff a pierdut o singură finală, dar a fost un ultim act de Grand Slam, în proba de dublu a Openului American, ediția 2021.

Spre deosebire de Simona Halep, Cori Gauff nu a pierdut set în prima partidă jucată în ediția 2022 a întrecerii din California, eliminând-o pe compatrioata Claire Liu, scor 6-1, 7-6.

Poreclită „Coco”, Cori Gauff este campioană de turneu WTA încă de la vârsta de 16 ani. Gauff a câștigat competiția WTA 250 de la Linz, în 2019 și a adăugat un al doilea titlu WTA în palmares în 2021, la Parma.

„Sunt entuziasmată că voi împlini 18 ani, nu mai trebuie să-mi completeze părinții toate documentele. Voi rămâne un copil pentru părinții mei, dar este ceva incredibil. Joc în circuitul WTA de trei ani, timpul a trecut repede. Voi fi un adult din punct de vedere legal, dar părinții nu mă vor considera așa.

Ar fi ceva senzațional să câștig Indian Wells, nu doar pentru că împlinesc 18 ani. Este un turneu pe care l-am urmărit la TV de când eram foarte mică. Indian Wells și Miami sunt cele mai populare turnee, în afara celor de Grand Slam. N-a mai câștigat de mult timp o americancă turneul de la Indian Wells.

Nu mă gândesc doar la realizările mele pe teren, e vorba despre modul cum am acceptat totul. Am încercat din răsputeri să fiu un model pentru copii", a spus Cori Gauff, într-o conferință de presă susținută la Indian Wells, conform Digi Sport.

Confruntarea dintre Simona Halep și Cori Gauff se joacă duminică, 13 martie, iar desfășurarea meciului va fi transmisă live text pe www.sport.ro.

