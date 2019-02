FED CUP | Prima reactie a EROINELOR Romaniei! Begu: "Totul a fost posibil datorita Simonei!"

Echipa Romaniei de Fed Cup s-a calificat in semifinalele Cupei Federatiei dupa 46 de ani in care nu mai atinsese aceasta faza a competitiei!

Echipa tricolora formata din Irina Begu (locul 35 WTA la dublu) si Monica Niculescu (locul 51 WTA) a invins, duminica, perechea alcatuita din Katerina Siniakova (locul 1 WTA de dublu) si Barbora Krejcikova (locul 2 WTA), cu scorul de 6-7 (2), 6-4, 6-4, dupa doua ore si 57 de minute de joc, aducand punctul victoriei cu 3-2 in confruntarea cu detinatoarea trofeului, Cehia.

Monica Niculescu si-a gasit cu greu cuvintele dupa victoria fantastica obtinuta de ea si colega ei, Irina Begu: "Eu nu pot sa zic nimic! Imi era teama ca n-o sa fie bine. Mie mi s-a parut ca am jucat grozav azi!”, a spus Monica pentru Telekom Sport.

Nici Irina Begu nu s-a lasat mai prejos, mentionand ca Simona Halep este principala autoare al acestui succes. "Totul a fost posibil datorita Simonei! Ne-am dorit din tot sufletul. Am fost in aceasta postura si acum trei ani, dar nu am putut, am pierdut acasa. Monica a fost peste tot, in toate situatiile, mai ales in primul set. Din setul al doilea am inceput sa ma relaxez si sa ma bucur ca am luptat pentru fiecare punct. Dorinta! Pur si simplu am luptat pentru fiecare punct. Suporterii au fost nemaipomeniti. Ne-am ajutat extrem, nu puteam fara ei", a declarat si Irina.

Datorita acestui succes, echipa Romaniei va intalni in semifinale echipa Frantei, pe 20-21 aprilie.