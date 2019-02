FED CUP | Simona Halep, in culmea fericirii dupa victoria superba cu Cehia! Ce a transmis dupa meci!

Romania s-a impus in disputa cu Cehia din Fed Cup, scor 3-2.

Echipa Romaniei de Fed Cup s-a calificat in semifinalele Cupei Federatiei dupa 46 de ani, asta dupa ce a invins campioana en-titre, Cehia, chiar la ea acasa.

Echipa tricolora formata din Irina Begu (locul 35 WTA la dublu) si Monica Niculescu (locul 51 WTA) a invins, duminica, perechea alcatuita din Katerina Siniakova (locul 1 WTA de dublu) si Barbora Krejcikova (locul 2 WTA), cu scorul de 6-7 (2), 6-4, 6-4, dupa doua ore si 57 de minute de joc, aducand punctul victoriei cu 3-2 in confruntarea cu detinatoarea trofeului, Cehia.

Totusi, Simona Halep a fost principalul pericol pentru cehoaice. Fostul lider mondial din WTA le-a invins pe Katerina Siniakova si Karolina Pliskova si a adus doua din cele trei puncte castigate de Romania. Simona a fost extrem de fericita pentru aceasta victorie si a scris un mesaj pe contul personal de Twitter. “E minunat. Semifinala! Hai Romania! Sunt foarte mandra de aceasta echipa! Ce weekend”, a fost mesajul Simonei Halep, care a primit sute de replici de felicitare din partea suporterilor de pretutindeni.

E minunat. Semifinala! Hai Romania! Sunt foarte mandra de aceasta echipa! Ce weekend! ❤️???????????? @FedCup pic.twitter.com/BXGmDpmOm7 — Simona Halep (@Simona_Halep) February 10, 2019

In continuare, echipa Romaniei de Fed Cup va intalni pe 20-21 aprilie echipa Frantei, in semifinalele Cupei Federatiei.

"Toate am depus un mare efort, toate ne-am dorit să câştigăm, nu a fost doar meritul meu. Am dat totul pentru această victorie. Pentru mine înseamnă enorm şi aşa cum am spus, anul acesta dau totul pentru echipa de Fed Cup. Sper să nu ne oprim aici, pentru România înseamnă enorm această calificare. Cehia este o echipă foarte bună, au campioane, ne-au bătut acasă şi am vrut să ne luăm revanşa", a spus Simona Halep, la Telekom Sport.