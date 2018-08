Explicatia lui CTP pentru eliminarea soc a Simonei Halep la numarul 44 mondial! Unde a gresit cel mai rau

Cristian Tudor Popescu crede ca Simona Halep ar fi trebui sa joace si la New Haven. Pauza i-a facut rau.

Simona Halep a fost eliminata inca din primul tur al turneului de la US Open al doilea an consecutiv. Simona Halep a pierdut in doua seturi meciul cu estoniana Kaia Kanepi, locul 44 WTA, scor 2-6, 4-6, la capatul unui meci de o ora si 17 minute de joc.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a reactionat pe marginea subiectului: "Principala problema e ca Simona a uitat sau nu a vrut sa intre pe teren cu acest gand, ca e posibil ca in primul tur o jucatoare din primele 50 in lume sa prinda o zi exceptionala, sa ii reuseasca in serie lovituri decisive. Nu a venit pregatita mental pentru o astfel de situatie. Are o pozitie de lider autoritar acum, a castigat multe meciuri, si cumva nu a venit pregatita pentru o astfel de confruntare, asa se face ca in primul set nu a facut ce se poate face in astfel de situatii. Simona ar fi putut sa intoarca meciul, dar in momente critice esentiale a fost vorba de o slabiciune de concentrare a Simonei, nu cred ca i-a facut foarte bine intreruperea cu New Haven, mi s-a parut iesita din starea competitionala, a gresit de doua ori grav", a declarat jurnalistul la Digi24.