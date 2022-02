Emma Răducanu s-a retras din cel mai lung meci al sezonului, după 3 ore și 36 de minute: ce accidentare a suferit campioana de la US Open

Situație dramatică pentru campioana Openului American în circuitul WTA. Emma Răducanu (19 ani, 12 WTA) s-a retras din cauza unei accidentări la șold, suferite în cel mai lung meci al sezonului actual, încheiat după 3 ore și 36 de minute. Partida a contat pentru primul tur al întrecerii WTA 250 de la Guadalajara.

Sportiva din Marea Britanie a câștigat primul set cu 7-5, dar, deși a condus cu 5-3 și 30-15 în setul secund, apropiindu-se la doar două puncte de victorie, l-a cedat în tiebreak și a abandonat lupta la scorul de 3-4 în decisiv.

După cum a remarcat jurnalistul britanic Tumaini Carayol, crampele musculare acuzate de Emma Răducanu la Guadalajara continuă seria momentelor nefericite prin care a trecut sportiva din Regatul Unit.

În 2021, Emma Răducanu a acuzat dificultăți respiratorii la Wimbledon, răceală la Cluj-Napoca, iar în debutul actualei stagiuni, bătături la Australian Open.

Dasha is back! ????

Through to the second round of the @WTAGuadalajara with a 5-7, 7-6(4), 4-3 ret. win over No. 1 seed Emma Raducanu. ????

Dasha came from a break down three times in the second set to force a decider. ???? pic.twitter.com/bsmnw9sCTg