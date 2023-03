Emma Răducanu (20 de ani, 77 WTA) a debutat cu victorie în ediția 2023 a turneului WTA 1000 de la Indian Wells. Sportiva din Marea Britanie a învins-o în runda inaugurală pe muntenegreanca Danka Kovinic (62 WTA), scor 6-2, 6-3, în doar 82 de minute de joc.

Înainte de primul său meci oficial în California, în acest an, fanii s-au înghesuit să se pozeze alături de campioana US Open 2021, iar Emma Răducanu le-a alocat suficient timp astfel încât toți să aibă șansa unei amintiri cu jucătoarea de tenis.

6 break-uri a reușit Emma Răducanu împotriva Dankăi Kovinic, în fața căreia a reușit să semneze o revenire impresionantă în primul set, după un start ratat, care i-a permis muntenegrencei să conducă cu 2-0.

În turul următor, Emma Răducanu va primi replica polonezei Magda Linette, care a depășit-o, în clasamentul WTA LIVE, inclusiv pe Simona Halep, coborând-o sub top 20 WTA.

An Emma-culate performance ????

???????? @EmmaRaducanu moves past Kovinic 6-2, 6-3 and will next face No. 20 seed Linette.@BNPPARIBASOPEN | #TennisParadise pic.twitter.com/LKKIJJ8ghH