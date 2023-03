Faptul că Novak Djokovic, ca sportiv nevaccinat anti-COVID, a fost folosit de politicieni pentru a servi ca model ori contra-exemplu, în subiectul aprins al gestionării pandemiei de către autorități, nu mai reprezintă o noutate.

Redevenit număr 1 ATP după câștigarea ediției 2023 a Openului Australian, tenismenul sârb speră să primească o scutire și să joace în turneul ATP Masters 1000 de la Miami, însă șansele de reușită sunt infime, având în vedere poziția statală a Americii, care continuă să presupună obligativitatea vaccinării anti-COVID pentru persoanele străine care vor să intre pe teritoriul țării.

WATCH: DeSantis says he'd run a boat to allow Novak Djokovic entry into Florida for the Miami Open after being denied due to mRNA status

"People get infected anyways [...] He poses zero risk to the United States, zero risk to the state of Florida, and zero risk to Miami." pic.twitter.com/JESlhTXXX1