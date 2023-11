Jannik Sinner (22 de ani, 4 ATP) s-a retras din turneul ATP Masters 1000 de la Paris-Bercy, după ce s-a calificat în faza optimilor de finală.

Partida câștigată de italianul cu origini austriece împotriva americanului Mackenzie McDonald, scor 6-7 (6), 7-5, 6-1 s-a încheiat la ora 02:37 dimineața, iar încheierea târzie l-a provocat pe Sinner să ia o decizie puternică, cu doar câteva zile înaintea Turneului Campionilor de la Torino (12-19 noiembrie).

An extremely challenging 24 hours for @janniksin led him to withdraw from the Rolex Paris Masters tournament due to fatigue from his late-night match.

It's more important than ever for players to have a unified voice to address challenges like match scheduling. pic.twitter.com/fyyhkyPejO