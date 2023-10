Jannik Sinner (22 de ani) este noul campion al turneului ATP 500 de la Beijing.

În finala întrecerii, tenismenul italian l-a învins pe rusul Daniil Medvedev (27 de ani), scor 7-6 (2), 7-6 (2), după 2 ore de joc.

???? CHAMPION IN BEIJING ????

The moment @janniksin claimed his 9th career title, and defeated Medvedev for the first time!#ChinaOpen pic.twitter.com/dCWQnTRknf