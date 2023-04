Jannik Sinner (21 de ani, 8 ATP) traversează cea mai bună perioadă a carierei, sub comanda fostului antrenor al Simonei Halep, Darren Cahill.

Învins în finala turneului ATP Masters 1000 de la Miami de rusul Daniil Medvedev, Sinner a ratat întâlnirea cu cel mai important trofeu al carierei, de până acum, însă joacă un tenis mai solid și mai constant ca niciodată.

Așteptat să performeze la Roland Garros și Wimbledon, în următoarele luni, Sinner dispune de o flexibilitate și o viteză de reacție incredibile, pe terenul de tenis.

Mai puțini știu însă că o parte din aceste calități se datorează și faptului că Jannik Sinner a practicat schiul în copilărie. Italianul cu origini austriece nu și-a uitat prima pasiune: în octombrie, Sinner a schiat alături de nimeni alta decât Lindsey Vonn,

„E greu să exprim în cuvinte cât de deosebit a fost pentru mine să îmi petrec ziua și să schiez alături de una dintre cele mai mari sportive din istorie,” a spus italianul, despre schiatul alături de campioana olimpică americană, notează Tennis.com.

Lindsey Vonn a câștigat aurul olimpic la Vancouver, în 2010, în disciplina coborâre a schiului alpin.

Hosting Lindsey and skiing near my hometown is something that l'll treasure for a long time. It's hard to put into words how truly special it was for me to spend the day and ski with one of the greatest to ever do it ⛷️ pic.twitter.com/P9MVYwLPnp