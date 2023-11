Vorbitor de limbă franceză și cu un istoric bogat al junioratului său bifat în Hexagon, rusul Daniil Medvedev a intrat într-un conflict aprins cu publicul parizian, în cadrul turneului ATP Masters 1000 de la Paris-Bercy.

După ce și-a distrus racheta în mijlocul partidei cu Grigor Dimitrov, pierdute de finalistul US Open 2023, scor 6-3, 6-7 (4), 7-6 (2), Daniil Medvedev a ajuns să fie fluierat de francezi.

Animozitatea a durat până la finalul confruntării, când, la ieșirea lui Medvedev de pe teren, o parte a publicului i-a aplaudat eforturile, în timp ce o altă parte a ales să îl huiduie în continuare.

În replică, Medvedev le-a arătat degetul mijlociu francezilor, tocmai înainte de a ieși pe tunel.

Meciul Medvedev - Dimitrov s-a întins pe durata a trei ore fără patru minute.

Daniil Medvedev was asked if he was giving the middle finger to the crowd:

“Middle finger? No. I was looking at my nail. Why would I do that to this beautiful Parisian crowd?” ????

