Elina Svitolina s-a retras temporar din tenis, acuzând dureri la nivelul spatelui și probleme fizice cauzate de lipsa de somn experimentată de la izbucnirea războiului desfășurat pe teritoriul Ucrainei.

După 57 de zile de la izbucnirea invaziei armatei rusești pe teritoriul țării vecine, jucătoarea din Ucraina le cere WTA, ATP și Federației Internaționale de Tenis să le interzică accesul sportivilor ruși și belaruși care susțin regimul liderilor Putin și Lukashenko.

Cerința Svitolinei pare să aibă șanse de izbândă foarte mici, după ce WTA și ATP au condamnat decizia oficialilor de la Wimbledon de a nu permite jucătorilor ruși și belaruși să participe în ediția din acest an, invocând că aceasta ar fi descriminare la adresa indivizilor considerați absolviți de vină, în acest context nefericit.

Elinei Svitolina și ucrainenilor li s-a reproșat în această inițiativă că ar încuraja situații în care jucătorii ruși și belaruși își pun în pericol familiile, prin vorbele rostite în public.

„Dragă comunitate a tenisului,

Ginetta Sagan spunea odată: „Tăcerea în fața nedreptății e complicitate cu asupritorul.” Afirmația nu ar putea fi mai adevărată de atât în momentul de față.

În data de 24 februarie 2022, Rusia, având sprijinul Belarusului, a atacat Ucraina. La ora actuală se desfășoară un război în țara noastră, în casa noastră. Toți ucrainenii sunt forțați să își părăsească locuințele și să lupte pentru viețile lor.

Pentru mai mult de 50 de zile deja, forțele ruse au bombardat orașele noastre, omorând civili și s-au folosit de teritoriul Belarusului pentru a bombarda Ucraina din vest și din nord.

Milioane de oameni au fost lăsate fără case, milioane de copii acum știu cum arată o explozie, team și moartea. Se întâmplă chiar acum, în inima Europei.

Ca sportivi, ducem o viață în văzul public și avem o responsabilitate enormă. Unele postări de-ale noastre pe rețelele sociale ajung la un număr mai mare de oameni decât ajung televiziunile regionale.

În vremuri de criză, tăcerea înseamnă să fii de acord cu ce se întâmplă. Am observat că anumiți jucători ruși și belaruși au menționat, vag, războiul, dar nu au afirmat niciodată că Rusia și Belarus au început războiul pe teritoriul Ucrainei.

Tocmai tăcerea a celor care aleg să rămână în tăcere e de nesuporat, întrucât conduce la continuarea crimelor din patria noastră.

