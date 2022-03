„Steagul ucrainean m-a ajutat să lupt” Mexicanii de la Monterrey, solidari cu durerea Elinei Svitolina

Elina Svitolina (15 WTA) strânge victoriile la Monterrey. Sportiva din Ucraina a învins-o pe Viktoriya Tomova (103 WTA) din Bulgaria, scor 7-6, 3-6, 6-2, în 144 de minute de joc și a avansat în faza sferturilor de finală.

Oponenta sa din faza ultimelor opt jucătoare va fi columbianca Camila Osorio, iar partida va avea loc sâmbătă-dimineața, în jurul orei 03:00.

???????? @ElinaSvitolina edges past Tomova in three sets to reach the quarterfinals in Monterrey!#AbiertoGNPSeguros pic.twitter.com/VQB9RXvCYD