Novak Djokovic (36 de ani, 2 ATP) l-a învins pe Taylor Fritz (25 de ani, 9 ATP) în minimum de seturi, în faza ultimilor opt tenismeni rămași în competiție, la US Open.

Tenismenul sârb s-a impus cu 6-1, 6-4, 6-4, în 2 ore și 38 de minute de joc, având acum un neverosimil 8-0 în ce privește palmaresul direct împotriva tenismenului american.

Djokovic a jucat un tenis stelar și va participa în a 47-a semifinală de Grand Slam a carierei

La finalul confruntării, Novak Djokovic a interpretat piesa Fight For Your Right, cântată de trupa Beastie Boys: „Trebuie să lupți pentru dreptul tău de a petrece,” a cântat Djokovic, după ce a luat microfonul din mâna australiencei Rennae Stubbs.

În semifinalele turneului de la Flushing Meadows, Novak Djokovic va primi replica tânărului Ben Shelton, care l-a eliminat pe semifinalistul din ediția precedentă Frances Tiafoe, scor 6-2, 3-6, 7-6 (7), 6-2.