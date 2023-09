Ben Shelton (20 de ani, 47 ATP) a reușit calificarea în cel de-al doilea sfert de finală de Grand Slam al carierei. Shelton a devenit cel mai tânăr sfertfinalist american al competiției de la US Open din ultimii 21 de ani, de la Andy Roddick, în 2002.

Tânărul tenismen american l-a învins pe compatriotul Tommy Paul (14 ATP), scor 6-4, 6-3, 4-6, 6-4, în urma unei prestații stelare la serviciu.

Ben Shelton hit two 149 mph serves in the same game against Tommy Paul at the US Open.

Before today, he already had the fastest serve of the tournament at 148 mph.

Is that an arm or a rocket launcher. ???? pic.twitter.com/8EFrFLxkX2