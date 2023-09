Fost campion la New York, Medvedev a admis că urmărește US Open pe site-uri de piraterie

Rusul Daniil Medvedev (27 de ani, 3 ATP) s-a calificat în sferturile de finală ale Openului American, după ce l-a învins pe australianul Alex De Minaur, scor 2-6, 6-4, 6-1, 6-2.

În faza ultimilor opt jucători rămași în competiție, Medvedev îl va înfrunta pe nașul de botez al primului său copil, conaționalul Andrey Rublev.

Daniil Medvedev can’t watch the US Open because his hotel has Spectrum:

"A lot of hotels have Spectrum. So I can't watch on TV anymore. I don't know if it's illegal, but I have to find a way. Probably pirate websites.. I have no other choice"