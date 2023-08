După doi ani în care nu i s-a permis să calce pe teritoriul Americii, din cauza statutului său de sportiv nevaccinat anti-COVID, Novak Djokovic (36 de ani, 2 ATP) a revenit cu succes pe terenurile de hard de la Flushing Meadows.

605 zile au trecut de la precedentul meci jucat de Novak Djokovic în cadrul turneului de mare șlem din America.

„Nole” a revenit la New York cu poftă de joc, învingându-l pe Alexandre Muller (84 ATP), scor 6-0, 6-2, 6-3, în puțin peste o oră și jumătate.

Pătrunzând în turul secund, în care îl va întâlni pe spaniolul Bernabe Zapata Miralles (76 ATP), Novak Djokovic și-a asigurat, din punct de vedere matematic, revenirea pe locul întâi al clasamentului ATP, după încheierea competiției de mare șlem din SUA.

„Consider că nivelul meu de joc explică perfect cum m-am simțit. Am jucat un tenis impecabil, mai ales în primele două seturi, iar primul a fost perfect. Am avut răspunsuri pentru tot ceea ce a propus adversarul meu și sunt foarte mulțumit. Este doar începutul turneului și deja sunt mulțumit cu nivelul meu de joc,” a declarat Djokovic, după victoria care l-a urcat la loc, pe prima poziție a ierarhiei mondiale.

Cât despre atmosfera resimțită pe cel mai mare stadion de tenis din lume, Arena Arthur Ashe, Novak Djokovic a spus următoarele: „E cel mai zgomotos stadion din lume, și aș spune că este și cel mai umed dintre toate terenurile importante din Grand Slam-uri.

Din momentul în care au instalat acoperișul retractabil, am senzația că vântul pătrunde mult mai puțin și aerul nu circulă prea mult în stadion, în interior, lucru care ne face să transpirăm încă de la început, transpirăm prea mult,” a completat Djokovic, notează Punto de break.

