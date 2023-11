Novak Djokovic (36 de ani) a vorbit despre relația pe care o are cu marele său rival, Rafael Nadal (37 de ani).

Tenismenul sârb a declarat, în direct la France 5, că nu este prieten cu tenismenul din Manacor, dar speră să dezvolte un raport de amiciție cu acesta, după finalurile carierelor lor.

Djokovic on the nature of his relationship with Nadal:

‘We’re not necessarily friends, but we do have great respect for each other, and I hope - I speak on my behalf - that after our careers, we can share drinks on the beach and talk about life’ [smiling] pic.twitter.com/08xMXrfsFQ