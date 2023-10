La 36 de ani, Novak Djokovic a avut parte de un sfârșit de vară perfect. Tenismenul sârb a ieșit, după o pauză de cinci ani, campion al turneului de mare șlem de la New York, iar victoria de pe Coasta de Est a Americii a fost confirmată cu o contribuție reușită în echipa Serbiei de Cupa Davis, în faza grupelor competiției.

Tenismenul sârb a dezvăluit într-un interviu acordat Sportal că viața sa personală s-a schimbat, iar vacanțele sale au început să semene cu zile de lucru, întrucât își îndeplinește în regim intens obligațiile familiale, în această perioadă a anului.

Novak Djokovic: „Nu mai am cu adevărat vacanțele pe care le aveam în trecut.”

„Vacanța nu mai este la fel ca înainte pentru mine, pentru că după New York și Valencia, am intrat în sistemul și ritmul familiei, astfel că nu mai am cu adevărat vacanța pe care o aveam în trecut.

Cu toate acestea, încerc să găsesc un echilibru. În principiu, cred că timpul pe care-l petrec cu copiii îmi oferă energie și mă ajută să mă recuperez. Am fost în mare parte cu ei și încă sunt.

Novak și Jelena au împreună doi copii, pe Stefan și Tara

Sunt ocupat cu obligațiile lor și cu cele ale Fundației, deoarece Jelena este foarte ocupată în aceste săptămâni cu sosirea doctorului Gabor Mate.

Sunt un părinte mai activ în această perioadă,” a declarat Novak Djokovic, într-un interviu acordat Sportal.

În ultima parte a sezonului, Novak Djokovic are intenția de a participa la turneul ATP Masters 1000 de la Paris-Bercy, turneul final al Cupei Davis și la Turneul Campionilor de la Torino.

În același interviu, Djokovic a refuzat să intre într-o polemică cu marele său rival, Rafael Nadal.

După ce Nadal a afirmat că este posibil ca Djokovic să fi reușit aceste succese suplimentare deoarece ar fi fost frustrant pentru jucătorul balcanic să nu aibă mai multe trofee de mare șlem în palmares, „Nole” a răspuns cu eleganță, alegând să nu intre într-un conflict de la distanță.

„I-am văzut comentariile devenite virale. Fiecare are dreptul la propria opinie și să interpreteze celelalte persoane într-un context dat. Asta este tot ce pot spune. Rafa este un mare campion și îl respect, îl apreciez ca atare - ca un mare campion, cel mai mare rival al meu și ca un jucător care a contribuit la modelarea jocului meu și la rezultatele pe care le-am obținut,” a declarat Novak Djokovic, într-un interviu acordat Sportal.

„Nu am nicio intenție de a vorbi în termeni negativi despre el sau despre Roger Federer - respectul meu față de ei depășește unele opinii negative pe care le-aș putea avea. Din nou, asta este opinia lui Rafa și eu, desigur, nu sunt de acord. Am propria mea opinie, dar nu o voi împărtăși pentru că nu vreau să mergem mai adânc în chestiunea asta. Nu este nevoie,” a adăugat sârbul.