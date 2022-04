Declarația săptămânii vine înaintea barajului dintre SUA și Ucraina: „Nu simțim că jucăm împotriva lor, ci alături de ele”

Polonia - România și Republica Cehă - Marea Britanie sunt doar două dintre barajele jucate în acest weekend în Billie Jean King Cup, pentru a stabili numele țărilor calificate la turneul final din 8-13 noiembrie.

În contextul războiului izbucnit în Ucraina, în data de 24 februarie 2022, confruntarea dintre Statele Unite ale Americii și Ucraina emoționează cel mai puternic lumea tenisului, în acest weekend care va fi umplut de întorsături de situație și rezultate intrigante, caracteristice acestei competiții.

În lotul Ucrainei au fost convocate surorile Kichenok, dincolo de Dayana Yastremska și Katarina Zavatska. Lyudmyla și Nadia, specializate în proba de dublu (numere 38 și 43 în ierarhia mondială) au emoționat întreaga lume, la conferința de presă premergătoare meciurilor.

„Nu simțim că jucăm împotriva lor în acest weekend, ci alături de ele,” a spus ucraineanca Lyudmyla Kichenok despre jucătoarele americane din lotul convocat pentru acest baraj.

Sora sa, Nadia Kichenok a adăugat: „Jucăm pentru Ucraina, pentru SUA, pentru o cauză bună,” au spus surorile Kichenok.

Prima zi a barajului care se va desfășura pe suprafață hard indoor le va pune față în față pe Alison Riske și Dayana Yastremska, respectiv Jessica Pegula și Katarina Zavatska.

Quote of the tie so far from the Kichenoks in pre-event press:

Lyudmyla: "We're not feeling that we're playing against them this weekend, we are feeling that we are playing with them this weekend."

Nadiia: "For Ukraine, for U.S., for good cause." https://t.co/VPmHfoRHik