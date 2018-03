Decizie de ultima ora! Maria Sharapova si-a schimbat antrenorul! Cu cine lucreaza pentru revenirea in top

Dezamagita de rezultatele de dupa revenire, Maria Sharapova si-a angajat un nou antrenor.

Sharapova s-a retras de la ultimele turnee si a decis sa se pregateasca pentru turneul de zgura.



Ea s-a pregatit zilele trecute cu suedezul Thomas Högstedt, cel care a pregatit-o si in perioada 2011-2013.



Recent, Sharapova s-a despartit de olandezul Sven Groeneveld.



Maria Sharapova ocupa locul 42 in clasamentul WTA, dupa ce a revenit in urma unei suspendari pentru dopaj.