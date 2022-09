Culmea culmilor: US Open a corectat recordul de asistență într-o zi de turneu după retragerea Serenei Williams

Turneul de la US Open și-a corectat recordul de asistență înregistrat într-o zi competițională. 72,065 de spectatori au trecut porțile complexului de la Flushing Meadows în data de 3 septembrie, iar performanța de atracție a fanilor tenisului a fost depășită fără ajutorul impactului retragerii Serenei Williams.

Complexul Național de Tenis Billie Jean King al Asociației Americane de Tenis a numărat 42,259 de persoane validându-și tichetele de acces în sesiunea de zi, cărora li s-au adăugat alte 29,806 de intrări numărate în sesiunea de seară.

Recordul a fost corectat cu doar 26 de persoane, în raport cu ziua de dinainte, în care meciul retragerii Serenei Williams a contribuit exponențial la bifarea numărului total de 72,039 de vizitatori ai Openului American.

Rafael Nadal - Richard Gasquet, Danielle Collins - Alize Cornet, Garbine Muguruza - Petra Kvitova, Denis Shapovalov - Andrey Rublev și Karolina Pliskova - Belinda Bencic au fost cele mai puternice meciuri ale zilei cu numărul 6 de concurs la US Open 2022 care au reușit să atragă numărul-record de spectatori ai tenisului la New York.

Prima ediție a Openului American a avut loc în anul 1881.

