Daniil Medvedev a dezvăluit cum a ajuns la un singur pas să fie suspendat din tenis

Daniil Medvedev (27 de ani, 3 ATP) a vorbit despre cazurile Simonei Halep și al americanului Jenson Brooksby, ambii suspendați de Agenția Internațională a Integrității în Tenis, într-un interviu acordat Tennis Majors, în care a mărturisit că, la rândul său, a ratat prezența la două teste anti-doping.

Conform regulamentului anti-doping, Medvedev a fost, așadar, la un singur test anti-doping ratat distanță de a ajunge suspendat din tenis.

Daniil Medvedev a ratat două teste anti-doping pentru că a uitat să schimbe intervalul de timp în care poate fi găsit acasă

Rusul a ratat două teste anti-doping inopinate, întrucât a dormit în locuința iubitei sale.

„În trecut, am avut și eu două teste ratate. A fost în primul an în care am fost înregistrat în sistemul ADAMS. Nu este ușor. Poți uita să schimbi intervalul de timp. Un test ratat. Trei pot apărea destul de repede,” a declarat Medvedev.

„Am avut două teste ratate pentru o perioadă lungă de timp. M-am asigurat că nu voi rata niciunul în plus. Nu va mai fi posibil să ratez încă unul.

De atunci, nu cred că am ratat vreunul. Încearcă să-ți imaginezi că nu ești căsătorit și decizi să dormi la prietena ta, care este la o oră distanță de locuința ta, și iei această decizie în ultimul moment. Uiți să schimbi intervalul de timp. Un test ratat. Trei neprezentări pot apărea destul de repede,” a explicat tenismenul din Federația Rusă, într-un interviu acordat Tennis Majors.

Daniil Medvedev a vorbit despre cazul Simonei Halep

Suspendată pentru o cantitate mică de Roxadustat depistată într-o probă de urină recoltată la US Open, Simona Halep este aproape să ajungă la contuarea perioadei de un an fără meci oficial în circuitul WTA.

„Vezi că sunt unii jucători, nu vreau să le dau numele. Dar vezi că au cinci miligrame dintr-o substanță interzisă, unde și anti-dopingul spune în unele cazuri că acest lucru nu le-ar putea afecta performanța,” a spus Medvedev, vorbind despre situația Simonei Halep.