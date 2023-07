Christopher Eubanks a reușit marea surpriză a optimilor de finală, în turneul de la Wimbledon, și l-a eliminat pe Stefanos Tsitsipas, în cinci seturi, scor 3-6, 7-6 (4), 3-6, 6-4, 6-4.

Tenismenul american cu o înălțime de 2,01 metri a reușit prima calificare într-un sfert de finală de Grand Slam, dar conaționalele sale l-au ironizat, într-o înregistrare mai veche.

Madison Keys și Sloane Stephens au vorbit despre câțiva dintre jucătorii americani. „Oh Doamne, nu mă face să încep să vorbesc despre girafa aia. Îl iubim pe Chris. Îl iubim pe Tati PicioareLungi,” a spus Sloane Stephens, descriindu-l pe Christopher Eubanks, în timp ce Madison Keys s-a abținut cu greu să nu râdă.

În sferturi, Christopher Eubanks se va duela cu Daniil Medvedev, iar învingătorul va juca în semifinale contra câștigătorului din meciul Carlos Alcaraz - Holger Rune.

