Meci suspect la JO Tokyo: fost campion de Grand Slam, Marin Cilic a ratat 11 mingi de meci în fața numărului 217 ATP

Turneul olimpic de tenis de la Tokyo a produs unul dintre cele mai fascinante meciuri din istoria tenisului, atât cât privește desfășurarea scorului. S-a întâmplat în primul tur al competiției masculine de simplu, unde croatul Marin Cilic (36 ATP și campion de turneu de mare șlem) s-a chinuit teribil pentru a-l învinge pe brazilianul Joao Menezes (217 ATP), scor 6-7, 7-5, 7-6 după 3 ore și 24 de minute de joc.

Pornind de la scorul final, revenirea lui Marin Cilic a fost lăudabilă, jucătorul din Croația revenind de la deficit de set și 4-5 în manșa secundă, însă câștigătorul US Open 2014 a avut nevoie de 12 (douăsprezece!) mingi de meci pentru a se califica în runda a doua competițională.



De la 7-6, 5-4 pentru Menezes, Marin Cilic s-a mobilizat exemplar și a pus mâna pe 8 game-uri la rând, ajungând să egaleze la seturi și să conducă cu 5-0 și 40-0 în decisiv. Din acel punct al partidei, scorul nu a mai ținut cont de nicio logică posibilă: Cilic a ratat 8 mingi de meci, a ajuns condus cu 6-5, ba mai mult, a fost nevoit să salveze la rândul său o minge de meci!

Întrucât nici Cilic, și nici Menezes nu s-au putut desprinde, soarta calificării a fost decisă în tiebreak-ul manșei finale, în care Cilic a mai irosit două mingi de meci până a putut servi pentru calificare. În turul secund, adversarul croatului Marin Cilic va fi spaniolul Pablo Carreno Busta (11 ATP).

În proba individual feminin, Mihaela Buzărnescu a debutat victorios la Jocurile Olimpice, învingând-o pe sportiva din SUA, Alison Riske cu revenire de scor 6-7, 7-5, 6-4.

