După ce am câștigat grupa preliminară învingând clar Elveția, am avut impresia că generația actuală poate fi una de excepție. Din ce am văzut însă la acest Euro, putem spune că mulți dintre jucători sunt „umflați”, nereușind să se ridice la nivelul unei competiții de anvergură. Dar am remarcat și câțiva băieți care pot face pasul spre reprezentativa de seniori.



1. Portarii sunt buni, atât Răzvan Sava, cât și Hindrich au arătat siguranță și au avut intervenții bune. Cred că acest post este acoperit mulți ani la naționala mare, mai ales că acolo mai sunt și Horațiu Moldovan, Târnovanu sau chiar Ionuț Radu.â



2. Dintre cei trei fundași folosiți, Matei Ilie, Ignat și Umit Akdag, doar ultimul îmi inspiră încredere, însă tânărul de naționalitate turcă mai degrabă ar alege să joace pentru reprezentativa de seniori a Semilunei. Akdag are forță, anticipeazpă bine și apare periculos în ofensivă, la fazele fixe, dovadă și golul marcat contra Slovaciei. Părerea mea este că Pancu ar fi trebuit să-l testeze contra Slovaciei, măcar o repriză, pe Matteo Duțu (19 ani), care vine de la Milan Primavera. Dar cine să se gândească la viitor?



3. Borza a făcut meciuri bune cu Italia și Spania, poate fi o concurență serioasă pentru Bancu la naționala de seniori.



4. La mijloc nu pot remarca pe nimeni. Și Grameni, și Perianu, și Corbu, atât cât au fost folosiți, mi-au părut lipsiți de inspirație și de creativitate, iar Cristian Mihai și Vulturar au jucat prea puțin ca să-i caracterizăm.



5. Și în atac sunt puține motive de satisfacție. În afara golului senzațional marcat în poarta Spaniei, Louis Munteanu s-a remarcat prin înjurăturile surprinse de camerele de luat vederi. Ori a fost obosit, ori i s-a urcat prea mult vedetismul la cap. Dacă ar reveni cu picioarele pe pământ și ar alerga mai mult, ar pute afi o opțiune pentru Lucescu.



Rareș Ilie, obsesia lui Pancu. Octavian Popescu, zero pe linie!



6. Ceilalți jucători din ofensivă nu mi-au dat niciun motiv ca să-i consider „de viitor”. Rareș Ilie e doar obsesia lui Pancu, altfel nu merita să fie nici măcar convocat în lot. Octavian Popescu, pierdut în spațiu, parcă nici nu-și cunoștea coechipierii, nu a avut nicio acțiune importantă, niciun șut pericolos la poartă. De fapt, el a tras o singură dată la poartă în cele trei meciuri (159 minute jucate în total). Iată cifrele lui, conform Sofascore: 0 (zero) șuturi pe poartă, 0 pase decisive, 0,7 mingi lungi per meci, 0,3 diagonale, 0 driblinguri!



7. Ar mai fi Ianis Stoica, departe de pretențiile pe care le aveam de la el, sub media modestă a echipei. Probabil are nevoie să joace la o echipă de club mai mare pentru a-și crește randamentul. Dar cine să-l ia văzându-i prestațiile de la Euro, plus prostia pe care a făcut-o cu Spania (și-a lăsat echipa în 9 oameni, la 1-1, România primind gol la acea fază în care el a fost scos de pe teren pentru îngrijiri medicale, deși nu se impunea așa ceva)?



8. În schimb, mie îmi place Burnete, atacant la Lecce. Chiar dacă nu a avut nici el mari realizări, se simte că știe joaca, se poziționează bine, a alergat mai mult decât ceilalți atacanți.



9. Cât despre Pancu, mi s-a părut prea nervos pentru un selecționer. A transmis o stare negativă în rândul jucătorilor. Și degeaba se lamentează că am fi avut alte rezultate dacă stătea el pe bancă la primele două meciuri. N-a stat fiindcă s-a autoexclus singur prin gestul reprobabil din meciul cu Elveția.



Concluzia finală este că unii dintre tricolorii U21 s-au crezut și se cred fotbaliști înainte de a realiza ceva în acest sport. Prea multe fumuri de vedete, prea puțin fotbal. Echipa n-a funcționat, iar aici e și vina antrenorului. La pozitiv: speranțe că vor progresa pentru Borza și Louis Munteanu, așteptăm să-i vedem în următoarele preliminarii pe Duțu și Burnete.