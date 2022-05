Sorana Cîrstea, în semifinalele Roland Garros? Ploaie de surprize la Paris: 4 jucătoare din top 10 WTA, eliminate în runda inaugurală

Barbora Krejcikova (2 WTA), Anett Kontaveit, (5 WTA), Ons Jabeur (6 WTA) și Garbine Muguruza (10 WTA) sunt cele 4 jucătoare din top 10 WTA care au fost eliminate în runda inaugurală a turneului de la Roland Garros, ediția 2022.

În consecință, jumătatea de tablou în care Sorana Cîrstea este repartizată va recomanda pentru faza semifinalelor o jucătoare neașteptată, conform capilor de serie și calculelor inițiale ale hârtiei.

Sorana Cîrstea, with a solid chance of matching her best performance at #RolandGarros, which is QF, in 2009#Sorana #Cirstea#Romanian #Tennis https://t.co/66pU1DkqKG