Circuitul ATP a fost martor la două evenimente uluitoare, în ultimii unsprezece ani.

Dacă în ediția 2012 a Openului Australian, tenismenul cipriot, Marcos Baghdatis își pierdea cumpătul, ajungând să spargă patru rachete, într-un singur minut, kazahul Alexander Bublik (50 ATP) a oripilat publicul prezent în turneul ATP 250 de la Montpellier.

the comic timing of "the good news is he's got plenty of other rackets" is off the chartspic.twitter.com/lQ4r8uLvh3